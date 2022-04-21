NEVŞEHİR'DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI - Son Dakika
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NEVŞEHİR'DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI

21.04.2022 17:17

NEVŞEHİR'de, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

NEVŞEHİR'de, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Nevşehir- Aksaray çevreyolunda meydana geldi. Avni G. yönetimindeki 38 TH 837 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili kapladı. İhbar sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

NEVŞEHİR'DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI
NEVŞEHİR'DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI
NEVŞEHİR'DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI
NEVŞEHİR'DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI

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Nevşehir'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü Nevşehir'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü Seyir halindeki araç yandı Seyir halindeki araç yandı

Nevşehir, Otomobil, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NEVŞEHİR'DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI - Son Dakika


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