Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de "Siber Suç" Operasyonu

Nevşehir'de "Siber Suç" Operasyonu

28 dakika önce

Nevşehir'de, zararlı bilgisayar yazılımı kullanarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'de
Nevşehir'de, zararlı bilgisayar yazılımı kullanarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zararlı yazılımla başkalarına ait kişisel verilere erişim sağladığı tespit edilen S.S'nin Kozaklı ilçesindeki evine operasyon düzenledi.


Zanlının evi ve aracındaki aramada, 4 bilgisayar, 2 flaş bellek, çok sayıda CD-DVD, birer kamera, harici bellek ve kurusıkı tabanca ile bir gram esrar ele geçirildi.


Uzman ekiplerce ele geçirilen materyallerde yapılan ön incelemede, S.S'nin, zararlı yazılımı içeren programlarla çok sayıda kişinin T.C. kimlik numarası, banka hesap ve yasa dışı bahis siteleri üyelik bilgilerini ele geçirdiği tespit edildi.


Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından S.S, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, kullanmak için uyuşturucu bulundurmak ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:37 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erzurumspor'dan Skandal Paylaşım: Operasyon Çocuğu Özgür Yankaya Kartal'da 45 Saat Sonra Gelen Mucize! Ekipler, Sesin Geldiği Noktaya Odaklandı

Bakan Dönmez Açıkladı! İstanbul ve Tekirdağ'da Doğal Gaz Bulundu Karataş Belediye Başkanı Ünal CHP'den İstifa Edip, MHP'ye Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 13:05:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de "Siber Suç" Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]