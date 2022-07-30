Balona binecek turistleri taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 14 yaralı

Nevşehir'de sıcak hava balonuna binecek olan turistleri taşıyan minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Ürgüp Beldesi Derbent Vadi Virajı'nda meydana gelen kazada, sıcak hava balonuna binecek olan turistleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise kazada yaralanan 14 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR