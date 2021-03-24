Nevşehir'de silahla yaralama şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de bağ evinde tartıştığı kişiyi tüfekle ayağından vurarak yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, E.A, M.S, M.P, Ö.D, E.P. ve M.Y, kent kırsalındaki bir bağ evinde bir araya geldi. Şüpheliler arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine E.A, aracıdaki tüfekle M.Y'yi ayağından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, bağ evinde bulunanları gözaltına alırken, sağlık ekipleri yaralı M.Y'yi Nevşehir Devlet Hastanesine götürdü.

Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramada, 11 gram sentetik uyuşturucu, av tüfeği, 5 fişek ve bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tüfekle yaralama olayını gerçekleştiren E.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.