Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de silahlı saldırıya uğrayan anne öldü, oğlu yaralandı
Son Dakika Güncel Nevşehir'de silahlı saldırıya uğrayan anne öldü, oğlu yaralandı

Nevşehir'de silahlı saldırıya uğrayan anne öldü, oğlu yaralandı

7 saat önce

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, otomobilde silahlı saldırıya uğrayan anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

Nevşehir'de silahlı saldırıya uğrayan anne öldü, oğlu yaralandı, System.String[]

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, otomobilde silahlı saldırıya uğrayan anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayhan köyünde annesi Y.T'yi alarak, yakınlarının köydeki düğün salonunda düzenlenecek nişan merasimine gitmek üzere yola çıkan İ.T'nin aracına, aralarında daha önceden husumet bulunan R.D. tarafından tüfekle ateş edildiği öne sürüldü.

Saldırıda, Y.T. hayatını kaybetti, yaralanan İ.T. Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. İ.T, ilk müdahaleden sonra Adana'ya sevk edildi.

Anne Y.T'nin cenazesi, incelemenin ardından Avanos Entegre Hastanesi morguna götürüldü.

Şüpheli R.D, jandarma ekiplerine teslim oldu.

Nevşehir, Avanos, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:34 Kaynak: AA
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