Nevşehir'de Sit Alanında Kaçak Kazıya 3 Gözaltı
1 saat önce
NEVŞEHİR'de, 2'nci derece sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi, polis tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
NEVŞEHİR'de, 2'nci derece sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi, polis tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, Nevşehir Kale
mevkiinde 2'nci derece sit alanı içinde kazı yapılarak, define arandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Alana giden ekipler, kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde, 3 gaz maskesi, el feneri ve pense ele geçirildi. '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı. - Nevşehir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:55 Kaynak: DHA
Yetiştirme Yurdundan Kaçan 3 Genç Kız, Kuaföre Para Ödemeyince Yakalandı
Kuyumcuyu Soyup İki Kişiyi Öldüren Kişinin Polis Olduğu Ortaya Çıktı
Mersin'deki Kuyumcu Soygunu - Olayla İlgili Bir Polis Gözaltına Alındı
Bırakıldığı Teneşirde Ölen Bebek, 'Çp 51' Koduyla Toprağa Verildi