Nevşehir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü - Son Dakika
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Nevşehir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü

6 saat önce

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesi Karaburna köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftten kadın hayatını kaybetti, eşi hastanede tedavi altına alındı.

Nevşehir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü, System.String[]

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesi Karaburna köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftten kadın hayatını kaybetti, eşi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Salim (65) ve Fatma Tezcan (64) çiftinden haber alamayan komşuları, evi kontrol ettiğinde çiftin hareketsiz yattığını gördü.


Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatma Tezcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Baygın haldeki Salim Tezcan ise ambulansla kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.


Evdeki kontrollerde çiftin kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Hacıbektaş, Karaburna, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:42 Kaynak: AA
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