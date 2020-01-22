Nevşehir'de sobadan zehirlenen kadın öldü, eşi tedaviye alındı - Son Dakika

NEVŞEHİR'in Hacıbektaş ilçesinde Fatma Tezcan (64) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü, eşi Salim Tezcan (67) hastanede tedaviye alındı.

İlçeye bağlı Karaburna köyünde oturan Fatma-Salim Tezcan çifti, dün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yan odada uyuyan çocukları durumu fark ederek, 112 Acil Servis'e haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Fatma Tezcan'ın öldüğü belirlendi. Salim Tezcan ise ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Salim Tezcan, yapılan ilk tedavisinin ardından ambulans helikopter ile Ankara'daki hastaneye sevk edilerek, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.