Son dakika! Nevşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere bir haftada 909 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika

Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, aralık ayında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 290 kişiye toplam 909 bin 60 lira idari para cezası kesildiği bildirildi.

Kentte, hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyuldu.

Kısıtlama sürecinde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında kısıtlamayı ihlal eden 167 kişiye 521 bin 610 lira, cuma akşamı saat 21.00'den bugün 05.00'e kadar süren kısıtlamayı ihlal eden 123 kişiye de 387 bin 450 lira olmak üzere, aralık ayının ilk haftasında toplamda 290 kişiye 990 bin 60 lira idari para cezası uygulandı.