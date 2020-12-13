Nevşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden iki kişiye ceza - Son Dakika

Nevşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden iki kişiye ceza
13.12.2020 19:05
Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden yabancı uyruklu 2 kişiye para cezası yazıldı.
Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden yabancı uyruklu 2 kişiye para cezası yazıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Yeni Mahalle'de bir minibüsü durduran polis, patates deposunda çalıştıklarını beyan eden ancak üzerlerinde çalışma izin belgesi olmayan Afgan uyruklu iki kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.
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