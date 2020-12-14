Son dakika: Bilecik'te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 16 kişiye para cezası - Son Dakika

Son dakika: Bilecik'te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 16 kişiye para cezası
14.12.2020 12:17
Son dakika gündem haberine göre Bilecik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 16 kişiye idari para cezası uygulandı.
Bilecik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 16 kişiye idari para cezası uygulandı.
Hafta sonu uygulanan kısıtlama kapsamında emniyet ekipleri tarafından kent genelinde denetimler yapıldı.
Denetimlerde, kısıtlamayı ihlal eden 16 kişiye toplam 50 bin 400 lira ceza verildi.
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