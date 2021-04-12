Nevşehir'de son 61 yılın nisan ayı kar yağışı rekoru kırıldı - Son Dakika

Nevşehir'de hafta sonu etkili olan kar yağışı ile kent merkezinde son 61 yılın nisan ayı kar yağışı rekoru kırıldığı bildirildi.

Nevşehir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentte cuma akşamından itibaren etkili olan yağışta kent merkezindeki kar kalınlığının 36 santimetre olarak ölçüldüğü, bu durumun 1960 yılından sonra en yüksek ölçüm olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, son üç günde metrekare başına 29 kilogram kar düştüğü kaydedildi.

Kentte kar yağışı sabaha karşı etkisini yitirdi.