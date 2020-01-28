Nevşehir'de son yardım tırı bu akşam yola çıkıyor - Son Dakika
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Nevşehir'de son yardım tırı bu akşam yola çıkıyor

7 saat önce

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde hayırsever vatandaşlar ve iş insanlarının katkıları ile Nevşehir'den deprem bölgesine gönderilen yardım tırlarının sonuncusu bu akşam yola çıkıyor.

Nevşehir'de son yardım tırı bu akşam yola çıkıyor, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde hayırsever vatandaşlar ve iş insanlarının katkıları ile Nevşehir'den deprem bölgesine gönderilen yardım tırlarının sonuncusu bu akşam yola çıkıyor.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan kampanyaya Nevşehirliler büyük destek verdi.


Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla depremin hemen sonrasında başlatılan kampanya ile birlikte hafta sonu 9 tır dolusu yardım malzemesi deprem bölgesine gönderildi.


İçerisinde patates, su, battaniye, kuru bakliyat, süt, çocuk kıyafeti ve kışlık bot bulunan 9 yardım tırı Pazar günü deprem bölgesine ulaşırken, malzemeler Nevşehir Belediyesi yetkilileri tarafından depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ Belediyesi görevlilerine teslim edildi.


Elazığ'a gönderilen 9 yardım tırının ardından hayırsever vatandaşların Nevşehir Belediyesi'ne ulaştırdığı yardım malzemelerinin içerisinde bulunduğu son yardım tırı da bugün gidiyor.


İçerisinde yine çok miktarda temel gıda maddesi, battaniye ve ısıtıcının bulunduğu tır bu akşam saatlerinde Elazığ'a gitmek üzere Nevşehir'den hareket edecek. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:27 Kaynak: İHA
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