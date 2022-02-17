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Nevşehir'de su tarifelerinde yüzde 14 indirim uygulanacak - Son Dakika

Nevşehir'de su tarifelerinde yüzde 14 indirim uygulanacak

17.02.2022 17:21
Nevşehir'de su tarifelerinde yüzde 14 indirim uygulanacak

Su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yapan Nevşehir Belediyesi, mart ayında tarifede yüzde 7 daha indirim yapılacağını bildirdi.

Su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yapan Nevşehir Belediyesi, mart ayında tarifede yüzde 7 daha indirim yapılacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın su tarifelerinde indirim yapılması çağrısı üzerine Nevşehir'de dün açıklanan yüzde 7 KDV indirimine ek olarak yüzde 7 indirim daha yapılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Savran, yeni kararla su faturalarına yansıyacak indirim oranının yüzde 14'e ulaşacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine KDV indiriminin yanı sıra ek indirim için de harekete geçtiklerini kaydeden Savran, mart ayındaki Belediye Meclis Toplantısı'nda konuyu gündeme alarak karara bağlayacaklarını bildirdi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir, Mart, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de su tarifelerinde yüzde 14 indirim uygulanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de su tarifelerinde yüzde 14 indirim uygulanacak - Son Dakika
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