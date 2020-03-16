Nevşehir'de Şubat ayında 262 konut satıldı - Son Dakika

Nevşehir'de Şubat ayında 262 konut satıldı
7 saat önce
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından bağlı bulunan illerde Şubat ayında konut satış rakamları açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:35 Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından bağlı bulunan illerde Şubat ayında konut satış rakamları açıklandı.
TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Şubat ayında Nevşehir'de 262 konut satışı gerçekleştirilirken, Kırıkkale'de 512, Aksaray'da 450, Niğde'de 499 ve Kırşehir'de ise 324 konut satışı gerçekleştirildiği açıklandı. - NEVŞEHİR
Son Dakika Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi