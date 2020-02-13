Nevşehir'de şubatta metrekareye 60 kilogram yağış düştü - Son Dakika

Nevşehir'de şubat ayında metrekareye 60 kilogram yağış düştü.
Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2020 yılının ocak ayında metrekareye 52 kilogram yağışın düştüğü kent, şubat ayının ilk 13 gününde ise 60 kilogram yağış aldı.
İl genelinde süren yağışın ardından kar kalınlığı kent merkezinde 25, yükseklerde ise 30 santimetre olarak ölçüldü.
Yetkililer, kar yağışının etkisini hafta sonunda yitirmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının bölgede sıfırın altına düşeceğinin tahmin edildiğini, vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.
2019 yılı boyunca kente düşen yağış miktarı 501 kilogram olarak gerçekleşmişti.