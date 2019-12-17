Nevşehir'de suça karıştıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Nevşehir'de suça karıştıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı

7 saat önce

Nevşehir'de, bir kişinin alıkonulması olayına karıştıkları tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'de suça karıştıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı, System.String[]

Nevşehir'de, bir kişinin alıkonulması olayına karıştıkları tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, N.U, polise başvurarak aralarında husumet bulunan kişilerce zorla götürüldüğü bağ evinde bir süreliğine alıkonularak darp ve tehdide maruz kaldığını, cep telefonunun gasbedildiğini öne sürerek, şikayette bulundu.


Şikayet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, M.D (25), M.Y (31) S.Y(27) ve E.E'yi (27) gözaltına aldı.

Şüphelilerle birlikte olayda kullanıldığı belirlenen ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "Yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, açıktan hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali ve tehdit" suçlarından tutuklandı.

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:28 Kaynak: AA
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