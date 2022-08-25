Edinilen bilgiye göre Derinkuyu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurulan araçtan indirilen sürücünün belinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri araç içerisinde yaptığı adli aramada ise 1 adet pompalı otomatik av tüfeği ve bu tüfeğe ait 50 adet fişek ele geçirdi.

Kaynak: İHA

Nevşehir, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Alkollü sürücünün aracından tabanca ve tüfek çıktı - Son Dakika

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