Nevşehir'de Şüpheli Ölüm
1 saat önce
Nevşehir'de bir kişi, tek başına kaldığı evinde ölü bulundu.
Nevşehir
'de bir kişi, tek başına kaldığı evinde ölü bulundu.
15 Temmuz Mahallesindeki evinde yalnız yaşayan Mehmet Ürgen'den (52) bir süredir haber alamayan komşuları, polise bilgi verdi.
Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapı açıp içeri girdiklerinde, Ürgen'i ölmüş halde buldu. Birkaç gün önce hayatını kaybettiği belirlenen Ürgen'in cesedi, incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Ürgen'in ölüm nedeni araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:40 Kaynak: AA
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