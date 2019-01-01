Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Şüpheli Ölüm

Nevşehir'de Şüpheli Ölüm

1 saat önce

Nevşehir'de bir kişi, tek başına kaldığı evinde ölü bulundu.

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Nevşehir'de bir kişi, tek başına kaldığı evinde ölü bulundu.

15 Temmuz Mahallesindeki evinde yalnız yaşayan Mehmet Ürgen'den (52) bir süredir haber alamayan komşuları, polise bilgi verdi.

Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapı açıp içeri girdiklerinde, Ürgen'i ölmüş halde buldu. Birkaç gün önce hayatını kaybettiği belirlenen Ürgen'in cesedi, incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ürgen'in ölüm nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:40 Kaynak: AA

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