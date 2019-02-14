Nevşehir'de Şüpheli Ölüm
35 dakika önce
Nevşehir'de park halindeki bir otomobilin içinde erkek cesedi bulundu.
Nevşehir
'de park halindeki bir otomobilin içinde erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde, Aksaray
yolunda Yeni Sanayi mevkisinde park halinde bulunan bir otomobilin içinde hareketsiz halde duran kişiyi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri sürücü koltuğunda başından vurulmuş halde bulunan kişinin öldüğünü belirledi. Ekipler, ölen kişinin Mehmet Adem Şamdanlı olduğunu tespit etti ve çesedin yanında tabanca buldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:17 Kaynak: AA
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