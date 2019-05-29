Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de şüpheli ölüm
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Nevşehir'de şüpheli ölüm

35 dakika önce

Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

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Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Alaattin Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ömer K'den (57) bir süre haber alınamaması üzerine yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çilingir yardımı ile eve giren polis, Ömer K'yi yerde hareketsiz halde buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Ömer K'nin öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Ömer K'nin cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:24 Kaynak: AA
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