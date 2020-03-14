Nevşehir'de sürücüler araçlarını bakteri ve virüslere karşı buharla temizletiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir'de sürücüler araçlarını bakteri ve virüslere karşı buharla temizletiyor - Son Dakika

Nevşehir'de sürücüler araçlarını bakteri ve virüslere karşı buharla temizletiyor

6 saat önce

Nevşehir'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bireysel önlem alan vatandaşlar araçlarını buharla temizletmeyi tercihe diyor.

Nevşehir'de sürücüler araçlarını bakteri ve virüslere karşı buharla temizletiyor, System.String[]

Nevşehir'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bireysel önlem alan vatandaşlar araçlarını buharla temizletmeyi tercihe diyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından tüm dünyada hızla yayılan koronavirüse karşı çeşitli tedbirler alan vatandaşlar, günlük kullanım alanlarında olduğu gibi araçlarında da hijyene dikkat ediyor.


Nevşehir'de, yüksek ısıyla elde edilen buharla araçlarının içini temizleten sürücüler, oto yıkama servislerinde yoğunluk oluşturuyor.


Buharlı oto yıkama hizmeti sunan firma sahibi Asım Çapacı, AA muhabirine, 160 derece ısıyla elde edilen buharın araçta temas edilen noktalara püskürtüldüğünü, yüksek ısıda bakteri ve virüslerin yaşama olasılığının minimum seviyeye düştüğünü belirtti.


Normal dönemlerde günlük birkaç aracı buharla temizlerken son günlerde talebin arttığını, gece geç saatlere kadar hizmet sunduklarını aktaran Çapacı, "Yaklaşık 10 yıldır buharlı oto yıkama yapıyoruz. Normal zamanlarda müşterilerimizin sadece yüzde 10'u buharlı yıkama istiyordu. Son günlerde talep arttı. Araçların hijyenik olması, virüs ve bakteri barındırmaması için yoğun talep var. Önceden 70 liraya yıkıyorduk, fırsatçılık olmaması için fiyatı 60 liraya düşürdük." dedi.


Aracını buharlı sistemle temizleten Ali Osman Dalgaoğlu da Türkiye'nin koronavirüs konusunda risksiz ülkelerden olduğunu ancak Sağlık Bakanlığının uyarıları nedeniyle tedbirli davrandıklarını kaydetti.


Dalgaoğlu, "Koronavirüs salgını nedeniyle aracımı yüksek ısıyla temizletiyorum. Tedbir bizden takdir Allah'tan. Her şeyi devletten beklemeden kendimizin de çaba göstermesi lazım. Sağlık Bakanlığımız takdire şayan çalışmalar yapıyor." diye konuştu


Koronavirüse karşı bireysel tedbirleri önemsediklerini dile getiren Doğukan Koçer de evde, iş yerinde çeşitli hijyen kurallarına uygun davrandıklarını, sürekli kullandıkları aracını da bu kapsamda dezenfekte için yüksek ısıyla elde edilen buharla temizletmeyi tercih ettiğini söyledi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Nevşehir, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı Türkiye'de termometreler -7 dereceyi görecek! Ani sıcaklık düşüşü koronavirüsü etkiler mi? Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vakası 6'ya yükseldi

Son Dakika Haberleri
23:58 Slovenya ve Danimarka'da koronavirüsten ilk ölümler
23:57 FLAŞ
23:56 Prof Dr. İlber Ortaylı marketlere hücum edenlere sert çıktı: Türk ahlakına uymayan bir görgüsüzlük yapıyorlar
23:56 Baraj kapakları açıldı, adacıkta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - 2
23:54 Erzincan Belediyesi, korona virüse karşı dezenfekte çalışması yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 00:02:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nevşehir'de sürücüler araçlarını bakteri ve virüslere karşı buharla temizletiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]