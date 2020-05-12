Nevşehir'de taksi durakları dezenfekte edildi - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentteki taksi duraklarında dezenfekte çalışması yapıldı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kentin birçok noktasında önleyici tedbirler alan belediye ekiplerinin dezenfekte çalışmalarına titizlikle devam ettiği belirtildi.



Şehir içi ulaşımın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için salgının görüldüğü günden bu yana özel halk otobüsleri ve taksilerin Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince dezenfekte edildiği aktarılan açıklamada, taksi duraklarında da çalışma yapıldığı aktarıldı.



Açıklamada, dezenfekte çalışmalarının kentte üç ayrı ekiple periyodik olarak sürdürüldüğü de ifade edildi.