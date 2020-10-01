Nevşehir'de takside 5 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de uygulama noktasında durdurulan takside yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 5 göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir- Avanos kara yolundaki uygulama noktasında 06 T 6220 plakalı taksiyi durdurdu.

Araçta, Van'dan Konya'ya gitmek üzere yola çıktıkları ve yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen ikisi çocuk 5 Afganistan uyruklu yakalandı.

Taksi şoförü F.Y. ile beraberindeki Y.G, gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan F.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Y.G. "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.