Nevşehir'de tarihi kilise çanı ele geçirildi - Son Dakika

Nevşehir'de tarihi kilise çanı ele geçirildi
27.11.2020 10:56
NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, sosyal medyada 5 bin liraya satışa çıkarılan tarihi kilise çanı, polisin operasyonuyla ele geçirildi.
NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, sosyal medyada 5 bin liraya satışa çıkarılan tarihi kilise çanı, polisin operasyonuyla ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avanos'ta yaşayan N.İ.'nin sosyal medya hesabından tarihi kilise çanını 5 bin liraya satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipleri N.İ.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, üzerinde haç işareti bulunan ve '1817' yazan çan ele geçirildi. Tarihi çanın 100 yılın üzerinde olduğundan dolayı, etnografik eserler kategorisine girdiği belirlendi. N.İ. hakkında 2863 sayılı 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet' suçundan işlem yapıldı.
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