Nevşehir'de tarımsal sulama malzemesi çalan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Nevşehir'de tarımsal sulama malzemesi çalan 3 zanlı tutuklandı

23.02.2022 10:40
Nevşehir'de tarımsal sulama malzemesi çalan 3 zanlı tutuklandı

Nevşehir'de bir iş yerinden yaklaşık 250 bin lira değerinde tarımsal sulama malzemesi çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'de bir iş yerinden yaklaşık 250 bin lira değerinde tarımsal sulama malzemesi çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, merkeze bağlı Göre beldesindeki iş yerinin deposundan önceki gece hırsızlık yapıldığı şikayeti üzerine jandarma çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu, depodan yaklaşık 250 bin lira değerinde 3 bin 500 tarımsal sulama malzemesi çalan şüphelilerin S.T, B.T. ve H.Ç. olduğu belirlendi.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adreslerde ele geçirilen çalıntı malzemeler, iş yerine teslim edildi.

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Jandarma, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de tarımsal sulama malzemesi çalan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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