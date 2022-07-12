Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunanlardan H.G'nin (27) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan S.E, İ.E, S.E, ve H.P, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Derinkuyu, Nevşehir, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de tarlaya devrilen araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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