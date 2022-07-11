Nevşehir'de tarlaya uçan aracın altında kalan sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir'de tarlaya uçan aracın altında kalan sürücü yaralandı

11.07.2022 02:41
Nevşehir'de tarlaya uçan aracın altında kalan sürücü yaralandı

Nevşehir'de yol kenarındaki ağaç ve reklam tabelalarına vurarak tarlaya uçan aracın sürücüsü yaralandı.

Nevşehir'de yol kenarındaki ağaç ve reklam tabelalarına vurarak tarlaya uçan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza bugün gece saatlerinde Nevşehir Ürgüp karayolu Uçhisar kavşağında meydana geldi. Kazada 50 DD 299 plakalı araç sürücüsü Ahmet A. Ağır yaralandı.

Bölge trafik ekiplerinin uygulama yaptığı esnada karşı şeritte meydana gelen kazaya ilk müdahaleyi trafik polisleri yaptı. Yol kenarındaki ağaç ve reklam tabelasına vurarak tarlaya uçan araç altında kalan sürücü trafik polislerinin uzun uğraşları soncu araç altından çıkartıldı. Olayı gören Nevşehir Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin anonsu üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araç içinde başka yaralı olabileceği ihtimaline karşı polis ekipleri el lambası ile tarlada yaralı aradı. Araç içerisinde sürücü koltuğunun altında bulunan alkol şişesi de dikkatlerden kaçmadı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken sürücüsün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. - NEVŞEHİR

YORUMLAR
500
Helikopter destekli trafik denetiminde 7 araç trafikten men edildi Helikopter destekli trafik denetiminde 7 araç trafikten men edildi Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Kaynak: İHA

Nevşehir, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de tarlaya uçan aracın altında kalan sürücü yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:04 Soylu'nun "Suriyeli bebek" sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Özdağ'a da göndermede bulundu: Suriyeliler dönmeli ama ucuz ırkçı tavırla değil
20:53 Arsenal, Chelsea'nin ön liberosu N'Golo Kante için adım atıyor! "O bizim Mo Salah'ımız, Van Dijk'imiz, De Bruyne'imiz"
20:20 Kadınlara yönelik skandal sözleriyle tepki çeken Tanju Özcan, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Şapkasını koysa cumhurbaşkanı seçilecek
19:39 Çamaşır suyunu içen 1 buçuk yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
19:27 Novak Djokovic Wimbledon'da üst üste 4. kez şampiyon oldu
19:19 Batman'da 7 aile arasında çıkan ve 54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi koyun sürüsünün bahçeye girmesi
19:06 Cenazeye katılmak için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, oto kurtarıcıdan düşen araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
19:01 2 futbolcu Galatasaray'dan Sivasspor'a gidebilir! Kaderleri Okan Buruk'un iki dudağının arasında...
18:49 Akıncı'dan bayram hediyesi! Kandil'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist bombalandı
17:28 Transfer yasağı nedeniyle zor durumda olan Altay'ın jübile yapan eski golcüsü Murat Uluç futbola geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 02:46:12. #1.12#
SON DAKİKA: Nevşehir'de tarlaya uçan aracın altında kalan sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement