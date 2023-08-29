Nevşehir'de tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren adam aynı silahla intihar etti

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir çift arasında çıkan tartışma sonucu eşini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti. Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
İnşaat işçisi Ali İ. (67) ile eşi U.İ. (64) arasında Eski Yaylacık köyündeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmada Ali İ, eşini av tüfeğiyle ateş ederek öldürüp aynı silahla yaşamına son verdi.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından çiftin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
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