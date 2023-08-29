Nevşehir'de tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren adam aynı silahla intihar etti - Son Dakika

Nevşehir'de tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren adam aynı silahla intihar etti

Son Güncelleme: 29.08.2023 17:38

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir çift arasında çıkan tartışma sonucu eşini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti. Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir çift arasında çıkan tartışma sonucu eşini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti. Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Nevşehir'de tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren adam aynı silahla intihar etti

AV TÜFEĞİYLE DEHŞET SAÇTI

İnşaat işçisi Ali İ. (67) ile eşi U.İ. (64) arasında Eski Yaylacık köyündeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmada Ali İ, eşini av tüfeğiyle ateş ederek öldürüp aynı silahla yaşamına son verdi.

Nevşehir'de tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren adam aynı silahla intihar etti

ÇİFTİN CENAZESİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından çiftin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren adam aynı silahla intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren adam aynı silahla intihar etti - Son Dakika
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