Nevşehir'de Taşımalı Eğitim Tatil Edildi
48 dakika önce
Nevşehir'de yollarda meydana gelen aşırı buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Nevşehir
'de yollarda meydana gelen aşırı buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından yapılan açıklamada, "Yollarımızda görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Nevşehir merkeze ( merkez ilçeye ) bağlı belde ve köy okullarındaki eğitim ve öğretim ile taşımalı eğitime 27.12.2018 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Nevşehir merkezde eğitim ve öğretime normal olarak devam edilecektir.
Ayrıca Hacıbektaş
ve Kozaklı
ilçelerimizde ilçe genelinde, Acıgöl
, Avanos
, Derinkuyu
, Gülşehir
ve Ürgüp
ilçelerimizde de sadece bağlı belde ve köy okullarındaki eğitim ve öğretim ile taşımalı eğitime de 27.12.2018 Perşembe günü 1 gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:11 Kaynak: İHA
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