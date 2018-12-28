Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Taşımalı Eğitim Tatil Edildi

Nevşehir'de Taşımalı Eğitim Tatil Edildi

18 dakika önce

NEVŞEHİR (İHA) – Nevşehir'de aşırı buzlanmadan dolayı köy okulları ile taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Nevşehir'de Taşımalı Eğitim Tatil Edildi, System.String[]
NEVŞEHİR (İHA) – Nevşehir'de aşırı buzlanmadan dolayı köy okulları ile taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Köy yollarımızda görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Valiliğimiz tarafından Nevşehir il genelinde köy okulları ile taşımalı eğitime 28.12.2018 Cuma günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, Kozaklı ve Derinkuyu ilçelerimizde tüm ilçe genelindeki okullarda eğitim ve öğretime 28.12.2018 Cuma günü 1 gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi. (COŞ-DK-Y) - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:04 Kaynak: İHA

Nevşehir, Güncel
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