Nevşehir'de Taşımalı Eğitim Tatil Edildi
18 dakika önce
NEVŞEHİR (İHA) – Nevşehir'de aşırı buzlanmadan dolayı köy okulları ile taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
NEVŞEHİR (İHA) – Nevşehir
'de aşırı buzlanmadan dolayı köy okulları ile taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Köy yollarımızda görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Valiliğimiz tarafından Nevşehir il genelinde köy okulları ile taşımalı eğitime 28.12.2018 Cuma günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, Kozaklı
ve Derinkuyu
ilçelerimizde tüm ilçe genelindeki okullarda eğitim ve öğretime 28.12.2018 Cuma günü 1 gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi. (COŞ-DK-Y) - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:04 Kaynak: İHA
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