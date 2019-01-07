Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Taşımalı Eğitim Tatil Edildi

Nevşehir'de Taşımalı Eğitim Tatil Edildi

8 dakika önce

Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Nevşehir'de Taşımalı Eğitim Tatil Edildi, System.String[]
Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, " Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Nevşehir merkeze bağlı kasaba ve köy okullarındaki eğitim ve öğretim ile taşımalı eğitime 07/01/2019 tarihinde geçerli olmak üzere 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kendi imkanlarıyla ve toplu taşıma ile il merkezine ilçe, kasabalar ve köylerimizden gelen öğrencilerimiz de istemeleri durumunda 07/01/2019 tarihinde geçerli olmak üzere 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:50 Kaynak: İHA

Kar, Nevşehir, Güncel
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