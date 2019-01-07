Nevşehir'de Taşımalı Eğitim Tatil Edildi

Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.



Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, " Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Nevşehir merkeze bağlı kasaba ve köy okullarındaki eğitim ve öğretim ile taşımalı eğitime 07/01/2019 tarihinde geçerli olmak üzere 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kendi imkanlarıyla ve toplu taşıma ile il merkezine ilçe, kasabalar ve köylerimizden gelen öğrencilerimiz de istemeleri durumunda 07/01/2019 tarihinde geçerli olmak üzere 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR

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