Nevşehir'de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
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Nevşehir'de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

6 saat önce

Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda oluşan yoğun buzlanmadan dolayı taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Nevşehir'de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi, System.String[]

Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda oluşan yoğun buzlanmadan dolayı taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kara yollarındaki buzlanma nedeniyle il genelindeki taşımalı eğitim ve rehabilitasyon merkezleri yarın tatil edildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yoğun yağan karın oluşturduğu olumsuz koşullar ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle Nevşehir merkeze ve ilçelerine bağlı tüm beldelerle, köy okullarındaki, rehabilitasyon merkezlerindeki eğitim ve öğretim ile taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verme kararı alınmıştır. Yine kendi imkanlarıyla veya toplu taşıma ile il merkezine veya ilçe merkezlerine gelen öğrencilerimiz de 1 gün izinli sayılacaktır. Ayrıca tüm hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel de aynı gün izinli sayılacaktır."

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:06 Kaynak: AA
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