Nevşehir'de tefecilik suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Nevşehir'de tefecilik suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı
17.03.2021 12:28
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı tarafından 55 ilde düzenlenen POS cihazı ve çek, senet tefeciliğine yönelik düzenlenen operasyon sonrasında Nevşehir'de 2 şüpheli yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı tarafından 55 ilde düzenlenen POS cihazı ve çek, senet tefeciliğine yönelik düzenlenen operasyon sonrasında Nevşehir'de 2 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı tarafından 55 ilde düzenlenen POS cihazı, çek-senet tefeciliği ile ilgili yapılan operasyon çerçevesinde Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 3 adreste 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
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