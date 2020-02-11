Nevşehir'de tehlike oluşturan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir'de tehlike oluşturan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizleniyor - Son Dakika

Nevşehir'de tehlike oluşturan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizleniyor

6 saat önce

Nevşehir'de kar yağışının ardından soğuk hava nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtları, itfaiye ekiplerince temizlendi.

Nevşehir'de tehlike oluşturan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizleniyor, System.String[]

Nevşehir'de kar yağışının ardından soğuk hava nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtları, itfaiye ekiplerince temizlendi.


Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının ardından yaşanan don sonucu yüksek katlı binaların çatılarında oluşan ve can güvenliğini tehdit eden buz sarkıtlarının temizlenmesi için çalışma başlattı.


Ekipler, itfaiye aracı merdiveni yardımıyla metrelerce yükseklikteki sarkıtları kırarak, çatıları arındırdı.


Kaldırımlarda yürüyen yayalar ve park halindeki araçlar içinde tehlike oluşturan ve bazı yerlerde boyları 2 metreye kadar ulaşan buz sarkıtlarının kırılma çalışmaları sırasında Zabıta Müdürlüğü ekipleri de çevrede güvenlik tedbirleri aldı. - NEVŞEHİR

Nevşehir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:21 Kaynak: İHA
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