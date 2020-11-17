Nevşehir'de tek tırnaklı hayvanlara mikroçip takıldı - Son Dakika

Nevşehir'de tek tırnaklı hayvanlara mikroçip takıldı

17.11.2020 18:12
Nevşehir'de tek tırnaklı hayvanlara mikroçip takıldı, System.String[]

NEVŞEHİR'de, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tek tırnaklı hayvanların kayıt altına alınmasına yönelik çıkarılan yönetmelik kapsamında at, katır ve eşeklere mikroçip takıldı.

NEVŞEHİR'de, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tek tırnaklı hayvanların kayıt altına alınmasına yönelik çıkarılan yönetmelik kapsamında at, katır ve eşeklere mikroçip takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tek tırnaklı hayvanların kayıt altına alınmasına yönelik yönetmelik çıkararak, at, eşek ve katırların boyunlarına mikroçip yerleştiriliyor. Ömür boyu deri altında kalacak mikroçipte, hayvanın özel yaşam numarası, mikroçip kodu, cinsiyeti, türü, doğum tarihi ve yeri dijital okuyucu sayesinde görülebiliyor. Özel kimlik de çıkarılan hayvanların kontrolü yapılıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bayram Ökçesiz, "Nevşehir genelindeki tek tırnaklı hayvanlara sağlık taraması yapıyoruz. İnsanlara da buluşabilen ruam hastalığı başta olmak üzere tespit için test yapıyor, ardından mikroçip takıyoruz. Tüm köy ve kasabalarda bu çalışma devam edecek. Mikroçip, her hayvan için özel olarak hazırlanıyor ve deri altına uygulanıyor. Dijital el terminali ile okunduğunda hayvanın bütün bilgilerine ulaşabiliyoruz" dedi.


Nevşehir'de tek tırnaklı hayvanlara mikroçip takıldı
Nevşehir'de tek tırnaklı hayvanlara mikroçip takıldı

Nevşehir, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de tek tırnaklı hayvanlara mikroçip takıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aziz Yıldırım'ın Düzce'de adının verildiği caddeye tabela asıldı ABD'li ilaç şirketi Moderna, birkaç milyon doz koronavirüs aşısı üretti Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, koronavirüse yakalandı Feci kaza! Babasının kullandığı traktörün altında kalan 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Son Dakika! Koronavirüsle ilgili kritik kararların alınması beklenen Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı Karantinadaki baba, zihinsel engelli oğlunu kendisine kemerle vurması nedeniyle bıçaklamış Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var
Şarkıcı Bulut Duman hakkında Şarkıcı Bulut Duman hakkında "Çocuğun nitelikli cinsel istismarından tutuklama" istendiği ortaya çıktı         
17:52
Türkiye karşıtlığında birleştiler! Almanya ve Fransa'dan Biden'a skandal Doğu Akdeniz çağrısı Türkiye karşıtlığında birleştiler! Almanya ve Fransa'dan Biden'a skandal Doğu Akdeniz çağrısı         
17:32
Oyuncu Irmak Ünal: Koronavirüsü telefondan kaptım Oyuncu Irmak Ünal: Koronavirüsü telefondan kaptım         
17:21
Son Dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:37
Çamaşır asarken 5. kattan düşen 17 yaşındaki kız feci şekilde can verdi Çamaşır asarken 5. kattan düşen 17 yaşındaki kız feci şekilde can verdi         
16:11
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Ermenistan Genelkurmay Başkanı neden teslim olduklarını itiraf etti! Savaşı daha 3. gününde kaybetmişler Ermenistan Genelkurmay Başkanı neden teslim olduklarını itiraf etti! Savaşı daha 3. gününde kaybetmişler         
15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ameliyatla birbirlerinden ayrılan siyam ikizlerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, ameliyatla birbirlerinden ayrılan siyam ikizlerini kabul etti         
15:17
Garajdan çıkan sürücü, geri manevra yaptığı sırada vatandaşa çarptı Garajdan çıkan sürücü, geri manevra yaptığı sırada vatandaşa çarptı         
14:51
Aleyna Tilki, bir pozitif bir negatif çıkan test sonuçlarına sert çıktı: Dünyada yapılan testlerin %50'si yanlış Aleyna Tilki, bir pozitif bir negatif çıkan test sonuçlarına sert çıktı: Dünyada yapılan testlerin %50'si yanlış         
14:35
Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek         
14:19
Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu         
14:01
Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor         
13:07
Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı         
11:56
Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz         
11:30
"Sarı altın" daha dalındayken satıldı! ABD ve Rusya'nın da aralarında olduğu 10 ülkeye ihraç ediliyor         
10:59
Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı         
22:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 18:29:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nevşehir'de tek tırnaklı hayvanlara mikroçip takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei