Nevşehir'de "TEMA Güvenlik Toplantısı-16" yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir'de 'TEMA Güvenlik Toplantısı-16' yapıldı - Son Dakika

Nevşehir'de "TEMA Güvenlik Toplantısı-16" yapıldı

12 dakika önce

Nevşehir'de valilik, il emniyet ve jandarma komutanlığı işbirliğinde "Tema Güvenlik Toplantısı-16" gerçekleştirildi.

Nevşehir'de

Nevşehir'de valilik, il emniyet ve jandarma komutanlığı işbirliğinde "Tema Güvenlik Toplantısı-16" gerçekleştirildi.


Ticaret Borsası Konferans Salonu'ndaki toplantıda, yetkili personellerce, suç ve suçlularla mücadelede sorumluluk bilincinin topluma yayılması amacıyla sunumlar yapıldı.


Kamu ve özel kurum ve kuruluş temsilcileri, mahalle muhtarları, öğrenci servis sürücüleri ile yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin katıldığı programda, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve İl Jandarma Komutanı Albay Hüsamettin Erol soruları yanıtladı.


Görüş alışverişinin ardından toplantı sona erdi.

Jandarma, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:52 Kaynak: AA
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