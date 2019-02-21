Nevşehir'de Temizlik Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
1 saat önce
Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin daha temiz ir görünüme kavuşturulmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.
Nevşehir
Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin daha temiz ir görünüme kavuşturulmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.
Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri tarafından sıcak asfaltlama çalışmalarının tamamlandığı Fevzi Çakmak
üzerinde bu çalışmalara paralel olarak yeniden düzenlenen kaldırımlarda Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.
Çalışmalarda Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki yolun her iki yakasında bulunan kaldırımlarda tazyikli su kullanılarak temizlendi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:48 Kaynak: İHA
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