Nevşehir'de terör operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Nevşehir'de terör operasyonu: 2 gözaltı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütüne üye olma suçundan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütüne üye olma suçundan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Edinilen bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK terör soruşturması kapsamında terör örgütü içerisinde silahlı eğitim alan Suriye uyruklu bir kişi ile FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanan şüphelilerde Suriye uyruklu şahsın deporte işlemlerinin başlatıldığı öğrenilirken FETÖ üye olma suçundan gözaltına alınan şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

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