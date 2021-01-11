Nevşehir'de terör operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Nevşehir'de terör operasyonu: 2 gözaltı
11.01.2021 17:06
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütüne üye olma suçundan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütüne üye olma suçundan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK terör soruşturması kapsamında terör örgütü içerisinde silahlı eğitim alan Suriye uyruklu bir kişi ile FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanan şüphelilerde Suriye uyruklu şahsın deporte işlemlerinin başlatıldığı öğrenilirken FETÖ üye olma suçundan gözaltına alınan şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
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