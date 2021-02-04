Nevşehir'de terör örgütü PKK şüphelisi bir kişi yakalandı - Son Dakika

Bu kapsamda, silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu G.İ. (25) düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik soruşturmaları ve talimatı kapsamında çalışma yapıldı.

Nevşehir 'de terör örgütü PKK/ YPG 'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına alındı.

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