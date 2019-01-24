Nevşehir'de Ters Şeride Giren Araç Geri Geri Gitti
1 saat önce
Nevşehir çevre yolunda bir otomobilin kilometrelerce geri geri gitmesi diğer araç sürücüleri tarafından kaydedildi.
Nevşehir
çevre yolunda bir otomobilin kilometrelerce geri geri gitmesi diğer araç sürücüleri tarafından kaydedildi.
Nevşehir çevre yolunda bir araç ters yöne girince çareyi geri geri gitmekte buldu. Ters yöne girdiğini anlayan araç sürücüsünün geri geri gitmesi ise diğer araç sürücüleri tarafından kaydedildi. Cep telefonuyla o anları çeken sürücünün ise olayı daha da komik hale getirmesi sosyal medya da büyük ilgi gördü. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:40 Kaynak: İHA
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