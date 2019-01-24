Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Ters Şeride Giren Araç Geri Geri Gitti

Nevşehir'de Ters Şeride Giren Araç Geri Geri Gitti

1 saat önce

Nevşehir çevre yolunda bir otomobilin kilometrelerce geri geri gitmesi diğer araç sürücüleri tarafından kaydedildi.

Nevşehir'de Ters Şeride Giren Araç Geri Geri Gitti, System.String[]
Nevşehir çevre yolunda bir otomobilin kilometrelerce geri geri gitmesi diğer araç sürücüleri tarafından kaydedildi.

Nevşehir çevre yolunda bir araç ters yöne girince çareyi geri geri gitmekte buldu. Ters yöne girdiğini anlayan araç sürücüsünün geri geri gitmesi ise diğer araç sürücüleri tarafından kaydedildi. Cep telefonuyla o anları çeken sürücünün ise olayı daha da komik hale getirmesi sosyal medya da büyük ilgi gördü. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:40 Kaynak: İHA

Nevşehir, Güncel
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