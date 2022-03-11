Nevşehir'de TIR'a çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Nevşehir'de TIR'a çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

11.03.2022 21:37
Nevşehir'de TIR'a çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Niğde karayolunda kar yağışı sonrası buzlanan yolda TIR'a arkadan çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Niğde karayolunda kar yağışı sonrası buzlanan yolda TIR'a arkadan çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir-Niğde karayolu Güvercinlik köyü yakınlarında meydana geldi. Beytullah Altunbaş yönetimindeki 01 ABM 16 plakalı minibüs, kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda aynı yönde seyir halinde olan plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen TIR'a arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle minibüs yol kenarına savruldu. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Cennet Altunbaş (58), Kübra Altunbaş (27), Cennet Yekta Altunbaş (8), Halime Sultan Altunbaş (7),  Mehmet Asaf Altunbaş (2) ve Zeynep Mihra (1) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Kübra Altunbaş hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazaya karışan TIR sürücüsünün olay sonrası aracıyla kaçtığı öğrenildi.


Nevşehir'de TIR'a çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Nevşehir'de TIR'a çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Nevşehir'de TIR'a çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de TIR'a çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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