Nevşehir'de TIR ile çarpışan traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

Nevşehir'de TIR ile çarpışan traktörün sürücüsü öldü

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde TIR ile çarpışan traktörün sürücüsü Mustafa Çöl (85) hayatını kaybetti.

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde TIR ile çarpışan traktörün sürücüsü Mustafa Çöl (85) hayatını kaybetti. Kaza, öğle saatlerinde Gülşehir ilçesi Alparslan caddesinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 50 EN 022 plakalı TIR, tali yoldan caddeye çıkan Mustafa Çöl'ün kullandığı 50 NF 521 plakalı traktörle çarpıştı. Kazanın etkisiyle traktör devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan sürücü Mustafa Çöl'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Çöl'ün cesedi, kaza yerinde yapılan incelemeden sonra Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR'ın sürücüsü ise gözaltına alındı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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