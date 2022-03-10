Nevşehir'de tır ile kargo kamyonunun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Nevşehir'de tır ile kargo kamyonunun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

10.03.2022 11:19
Nevşehir'de tır ile kargo kamyonunun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde tır ve kargo kamyonunun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde tır ve kargo kamyonunun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Çetin K. idaresindeki 06 BMA 85 plakalı tır, Üç Güzeller mevkisinde Ali Osman D. yönetimindeki 42 DOA 80 plakalı kargo kamyonuyla çarpıştı.

Sürücülerden Ali Osman D. kaza yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan Çetin K. ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenaze, Ürgüp Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yolda kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşım sağlanamadı.

Nevşehir'de tır ile kargo kamyonunun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Nevşehir'de tır ile kargo kamyonunun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Nevşehir'de tır ile kargo kamyonunun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Nevşehir'de tır ile kargo kamyonunun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Nevşehir, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de tır ile kargo kamyonunun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de tır ile kargo kamyonunun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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