Nevşehir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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Nevşehir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
6 saat önce
Nevşehir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Nevşehir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Seyfi Ali B'nin kullandığı 50 ABD 383 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Lale Sanayi mevkisindeki kavşakta dönüş yapan Mehmet İ. idaresindeki 50 AAP 849 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Seyfi Ali B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:56 Kaynak: AA
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