Nevşehir'de TOBB tarafından yaptırılacak lise binasının temeli atıldı - Son Dakika
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Nevşehir'de TOBB tarafından yaptırılacak lise binasının temeli atıldı

Nevşehir'de TOBB tarafından yaptırılacak lise binasının temeli atıldı

05.02.2021 21:09

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaptırılacak olan 24 derslikli lise binasının temeli, düzenlenen törenle atıldı.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaptırılacak olan 24 derslikli lise binasının temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Ürgüp ilçesinin EV-KA Mahallesi'nde yaklaşık 6 bin metrekarelik bir alan üzerinde yapılacak 24 derslikli lise binasının temel atma töreni düzenlendi. Törene, Vali İnci Sezer Becel, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Aydın ve davetliler katıldı. Törende konuşan Vali İnci Sezer Becel, 61 bin öğrencinin eğitim gördüğü Nevşehir'de 38 bin öğrencinin lise eğitimine devam ettiğini belirterek, 24 derslikli TOBB öncülüğünde hizmete kazandırılacak okulun bu alanda önemli bir ihtiyacı gidereceğini söyledi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut ise, "Kapadokya bölgesinin ne kadar girişimcilik ruhuna sahip olduğunu görüyorum ve girişimci ruhun aynı zamanda topluma bazı katkılarının olduğunu da görüyorum. Eğitime yapılan yatırım en soylu, en üst seviyedeki yatırımdır. Bu anlamda bu yatırımları destekliyoruz" dedi.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklığılu da, TOBB olarak 81 kentte bir okul kampanyasının başarı ile devam ettiğini belirterek, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaptırılacak 24 derslikli lise binasının da bu yılsonuna kadar tamamlanmasının planlandığını belirtti.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Nevşehir'de TOBB tarafından yaptırılacak lise binasının temeli atıldı - Son Dakika


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