Nevşehir'de TOKİ inşaat alanı karantinaya alındı - Son Dakika

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Nevşehir'de TOKİ inşaat alanı karantinaya alındı
6 saat önce
Nevşehir'de TOKİ inşaat alanı karantinaya alındı TOKİ'nin yapımı devam eden bin 470 konutluk alanı karantinaya alındı İnşaatta çalışan 4 işçinin korona virüs testi pozitif çıktı Nevşehir'de TOKİ tarafından yapımı devam eden bin 410 konutluk alan karantina altına alındı.
Nevşehir'de TOKİ inşaat alanı karantinaya alındı
TOKİ'nin yapımı devam eden bin 470 konutluk alanı karantinaya alındı
İnşaatta çalışan 4 işçinin korona virüs testi pozitif çıktı
NEVŞEHİR - Nevşehir'de TOKİ tarafından yapımı devam eden bin 410 konutluk alan karantina altına alındı.
Nevşehir- Acıgöl yolunda TOKİ tarafından yapımına devam eden bin 410 konutluk alan inşaatta çalışan 4 işçinin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantina altına alındı. İnşaat alanı jandarma ve sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alınırken inşaatta çalışan diğer işçilerin de kontrolleri sağlık çalışanları tarafından yapıldı.
İnşaatta çalışan yaklaşık 400 işçinin ise sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından bir otelde 14 gün boyunca karantinaya alındığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 05:23 Kaynak: İHA
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