Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de TOKİ Konutları İçin Müracaatlar Başladı

Nevşehir'de TOKİ Konutları İçin Müracaatlar Başladı

16 dakika önce

Nevşehir Belediyesi tarafından projelendirilerek Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğinde Aksaray yolunda belirlenen alanda inşa edilecek konutlar için müracaat sürecinin başladığı bildirildi.

Nevşehir'de TOKİ Konutları İçin Müracaatlar Başladı, System.String[]
Nevşehir Belediyesi tarafından projelendirilerek Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğinde Aksaray yolunda belirlenen alanda inşa edilecek konutlar için müracaat sürecinin başladığı bildirildi.


Nevşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, TOKİ tarafından "Nevşehir Merkez Projesi" kapsamında inşa ettirilecek 2+1 nitelikli 106 adet ve 3+1 nitelikli 100 adet konutlar için şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerin 15-19 Nisan, en az yüzde 40 engelli vatandaşların 8-12 Nisan, emeklilerin 25 Mart- 5 Nisan ve diğer alıcı adayların ise 11- 22 Mart tarihleri arasında Halk Bankası Nevşehir Şubesi aracılığıyla başvuru işlemlerini yapabilecekleri belirtildi.


Açıklamada, TOKİ bölgesinde konut sahibi olmak isteyenlerin 2+1 konutlar için 500 lira ve 3+1 konutlar için ise 1000 lira başvuru bedeli ödemeleri gerektiği kaydedildi.


Duyuruda 2+1 konutlarda, yüzde 12 peşinat bedeli için 180 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 240 ay vade şartı getirildiği, 3+1 nitelikli konutlarda, yüzde 10 peşinat bedeli için 120 ay, yüzde 20 peşinat bedeli için de 180 ay vade imkanı sağlanacağı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:44 Kaynak: AA

Nevşehir Merkez, Aksaray, Nevşehir, Güncel
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