Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de toplu sünnet şöleni
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Nevşehir'de toplu sünnet şöleni

1 saat önce

Nevşehir Belediyesince toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Nevşehir'de toplu sünnet şöleni, System.String[]

Nevşehir Belediyesince toplu sünnet şöleni düzenlendi.


Belediye Başkanı Rasim Arı'nın oğlu Haktan Seymen Arı'nın da aralarında bulunduğu 50 çocuk, otobüslerle şehir turu yaptı.


Gezi sonrası Damat İbrahim Paşa Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'na gelen çocuklara burada çeşitli hediyeler dağıtıldı, ikramda bulunuldu.


Mehter takımı eşliğinde salonda yürüyen çocuklar, protokol üyeleri ve katılımcıları selamladı, Başkan Arı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.


Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim öncesi söz verdikleri bir etkinliği başlatmaktan mutlu olduklarını, şöleni gelecek yıllarda devam ettireceklerini söyledi.

Belediye Başkanı Arı, "Seçim döneminde söz vermiştik. Bu şehrin garibanını koruyacağız. Hem evliliklere ilk adımlarında hem de sünnet merasimini beraber yapacağımızı söylemiştik. Önümüzdeki yıllarda sayıyı daha da artırarak sünnet şölenini geleneksel hale getireceğiz. Ayrıca, gelecek yıldan itibaren toplu düğün törenleri de gerçekleştireceğiz." dedi.


Şölende, şarkıcı Metin Şentürk ve İbocan konser verdi.

Rasim Arı, Nevşehir, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:32 Kaynak: AA
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