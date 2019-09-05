Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de toprak kayması: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Nevşehir'de toprak kayması: 1 ölü

4 saat önce

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde Mehmet Ay oğlu ile birlikte pekmez toprağı çıkartmak isterken toprak kayması sonrası sonrasında toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

Nevşehir'de toprak kayması: 1 ölü, System.String[]

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde Mehmet Ay oğlu ile birlikte pekmez toprağı çıkartmak isterken toprak kayması sonrası sonrasında toprak altında kalarak hayatını kaybetti.


Olay, Nevşehir 'in Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı Köyünde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Ay üzüm pekmezi yapımında kullanılan toprak için köy yakınlarında bulunan alandan toprak çıkartmak istediği esnada oğlu ile birlikte toprak altında kaldı.


Yapılan ihbar sonrasında olay yerine AFAD ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin müdahalesi ile Mehmet Ay ve oğlu toprak altından çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Mehmet Ay'ın hayatını kaybettiği belirlenirken oğlu ise yaralı olarak kurtuldu.


Yaralı olay yerinde bulunan ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken Mehmet Ay'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile morga kaldırıldı.


Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - NEVŞEHİR

Mehmet Ay, Nevşehir, Ayvalı, Ürgüp, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çocuklarına içki içiren çift serbest bırakıldı
Çocuğuna içki içirilen baba: Kızımın onlarla kalmasını istemiyorum Güzellik merkezinde 6 saat saçını yaptıran genç kadın, hesabı ödemeden kaçtı İkna yöntemiyle teslim olan teröristten itiraflar: Örgüt içi infaz başladı, militanlar kaçıp teslim oluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 19:06:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de toprak kayması: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]